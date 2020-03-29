النرويجي هالاند يحدد وجهته المستقبلية

2020/03/29 | 18:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة تتزايد التكهنات حول مستقبل النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، رغم عدم إكماله نصف موسم مع الفريق الألماني.الدولي النرويجي انضم إلى أسود الفيستيفال في يناير/كانون الثاني الماضي، لكنه سرعان ما جذب الأنظار إليه بعد بدايته الاستثنائية، إذ سجل 9 أهداف خلال 8 مباريات فقط بالبوندسليجا.وبحسب صحيفة “ABC” الإسبانية، فإن هالاند […]

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