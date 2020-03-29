بومبيو: فريقنا لن يتوقف حتى يعيد كل الأمريكيين للوطن.. وشكرا جيش بيرو

2020/03/29 | 18:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وجه مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، الشكر للجيش في بيرو، لمساعدته المواطنين الأمريكيين المتواجدين في المناطق النائية في بيرو، قائلا :"فريقنا لن يتوقف حتى إعادة كل الأمريكيين الذي يرغبون بالعودة للوطن".

وقال بومبيو في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر :"ممتن لشركائنا في الجيش فى بيرو، لمساعدتهم للمواطنين الأمريكيين فى الأماكن النائية فى البلاد، فريقنا لن يتوقف حتى إعادة كل الأمريكيين الذي يرغبون بالعودة للوطن".

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