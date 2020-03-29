2020/03/29 | 18:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بمقتل مدني بانفجار عبوة شمال شرقي بعقوبة.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "عبوة ناسفة انفجرت على طريق في منطقة خرنابات بناحية العبارة شمال شرقي مدينة بعقوبة، ادت الى مقتل مدني، يعمل حارس مدرسة".

واضاف "تم نقل الجثة للطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل مدني بانفجار شمال شرق بعقوبة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل مدني بانفجار شمال شرق بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).