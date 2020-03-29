2020/03/29 | 18:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعربت نقابة الاطباء العراقيين، اليوم الاحد، عن استيائها من استمرار تعرض بعض الكوادر الطبية للمضايقات في بعض السيطرات في بغداد والمحافظات، داعية قيادات العمليات الى تقديم التسهيلات للكوادر الطبية.وقالت النقابة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "في الوقت الذي تبذل الكوادر الطبية والصحية أقصى جهودها لاحتواء الوباء الفيروسي وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين الكرام، تأشر لدينا تعرض بعض الزملاء الاطباء الى مضايقات في بعض السيطرات في بغداد والمحافظات".واضافت "كما يتم منعهم من المرور للوصول الى أماكن عملهم في هذا الظرف الحرج بالرغم من وضوح كونهم على قمة الفئات المشمولة بالتحرك استثناء من الحظر".ودعت "المسؤولين في قيادة عمليات بغداد والمحافظات الى توجيه السيطرات بتقديم التسهيلات للكوادر الطبية لآداء واجباتهم في هذا الظرف الحساس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة الاطباء تشكو من تعرض الكوادر الطبية للمضايقات وتطالب بالتسهيلات لهم) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقابة الاطباء تشكو من تعرض الكوادر الطبية للمضايقات وتطالب بالتسهيلات لهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).