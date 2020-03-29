ضجة في البصرة بعد اعتقال احد الاطباء المكلفين بمكافحة كورونا

2020/03/29 | 18:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت نقابة الاطباء في محافظة البصرة، اليوم الاحد، عن تعرض أحد الاطباء لتجاوز لفظي من قبل شرطة المرور ومن ثم احتجازه في مركز للشرطة.وقالت النقابة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "أحد الأطباء تم وضعه في الحجز بمركز شرطة المعقل اثناء توجه لمقر عمله، بعد ان تعرض للاعتداء اللفظي من قبل شرطة المرور في احدى السيطرات الامنية".وطالبت "بفتح ممرات خاصة للاطباء والطواقم الطبية"، مبينة انه "لم تكن هذه المرة الأولى لهذه التجاوزات حيث تم تسجيل العديد منها وتم إبلاغ الجهات الأمنية في حينها".واضافت ان "هذا الاعتداء يُعد تجاوزاً على جميع الاطباء في العراق وعرقلةً لجهود مكافحة انتشار مرض فيروس كورونا في المحافظة".وحملت النقابة "قيادتي العمليات وشرطة البصرة اضافة الى شرطة المرور عواقب عرقلة العمل الطبي في المحافظة".

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