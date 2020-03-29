سائرون : الزرفي يحاول إقناع الكتل السياسية قبل إرسال حكومته للبرلمان

2020/03/29 | 18:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، ان رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي يتحرك في الوقت الحالي لإقناع الكتل السياسية لتمرير حكومته

وقال عليوي في تصريح، إن الزرفي يتحرك في الوقت الحالي لإقناع الكتل الرافضة لتكليفه بحكومته لتحقيق تمريرها داخل مجلس النواب، لافتا الى ان “زيارته للأنبار هي جزء من تحركاته السياسية.

واضاف ان، الزرفي لم يكمل كابيته الوزارية حتى الان، مبينا ان رفض الزرفي او قبوله سينحصر بتصويت مجلس النواب خلال جلسة منح الثقة.

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