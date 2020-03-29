صحة إقليم كردستان تنشر أرقاما مشجعة عن تناقص عدد الإصابات وزيادة حالات الشفاء

2020/03/29 | 18:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت وزارة الصحة بحكومة إقليم كردستان، احدث إحصائية لعدد الإصابات بفيروس كورونا في الاقليم.

وأوضحت الوزارة في بيان، ان الجهات الصحية سجلت ست إصابات فقط خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بعد ان أجرت خلال تلك الفترة خمسمئة وأربعة وأربعين فحصا، أظهرت حدوث ثلاث إصابات في أربيل وإثنتين في دهوك وإصابة واحدة في السليمانية، مبينة ان مجمل عدد الإصابات منذ بداية انتشار الفيروس وصل إلى مئة وثمان وعشرين حالة، بينها حالات وفاة، مقابل تماثل خمسة وخمسين من المصابين للشفاء.

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