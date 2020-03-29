البابا فرنسيس يؤكد دعمه لدعوة غوتيريش بوقف أشكال الصراعات الدولية لمحاربة كورونا

2020/03/29 | 18:41 - المصدر: قناة التغيير

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أكد البابا فرنسيس دعمه لدعوة الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش لوقف إطلاق النار في مختلف أرجاء في اطار الاجراءات اللازمة لإحتواء فيروس كورونا.

ودعا البابا فرنسيس في تصريح إلى وقف كل أشكال العداء البغيض والصراعات في العالم للتركيز على جهود مكافحة جائحة وباء كورونا المستجد، وانشاء ممرات لتقديم المساعدة الإنسانية للدول الضعيفة والتي تعاني من الحروب وتشجيع الجهود الدبلوماسية والاهتمام بمن يجدون أنفسهم في حالات ضعف شديد.

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