كورونا يطيح بعملاق الطيران القطري

2020/03/29 | 18:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أبلغ الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، الأحد، أن الشركة ستضطر في نهاية المطاف لطلب دعم حكومي، محذرا من قرب نفاد السيولة الضرورية لتسيير رحلات.وتدخلت عدة دول بالفعل لمساعدة شركات الطيران التي شهدت الطلب يتبخر بين عشية وضحاها جراء تفشي فيروس كورونا، مع عرض الولايات المتحدة مساعدات بقيمة 58 مليار دولار.والخطوط القطرية من بين عدد قليل من شركات الطيران العالمية التي لم تتوقف تماما وتتوقع تسيير 1800 رحلة على مدار الأسبوعين المقبلين.وقال الباكر من الدوحة ”تلقينا طلبات كثيرة من حكومات في أنحاء العالم وسفارات في دول معينة تطلب من الخطوط القطرية ألا توقف الرحلات".واضاف ”سنواصل الطيران ما دامت هناك ضرورة ولدينا طلبات لنقل أشخاص تقطعت بهم السبل إلى أوطانهم، شريطة أن يكون المجال الجوي والمطار مفتوحين".لكنه حذر من أن السيولة تنفد وأن ما لدى الشركة إنما يكفي لمواصلة النشاط ”لمدة قصيرة جدا".وتابع ”من المؤكد أن نلجأ للحكومة في النهاية من أجل السيولة“.

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