رغم حظر التجوال.. مسلحون يهاجمون منزلاً في البصرة لاسباب عشائرية

2020/03/29 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني من داخل محافظة البصرة، اليوم الاحد، بتعرض منزل احد المواطنين لهجوم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة لأسباب عشائرية .

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "مسلحين مجهولين نفذوا الهجوم واسفر عن اضرار مادية على الرغم من فرض القوات الامنية لحظر التجوال ".

وبين ان "المسلحين الذين هاجموا المنزل لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة بعد تنفيذ الهجوم "، موضحا ان "المنزل الذي تعرض للهجوم يقع في قضاء الزبير ويعود لأحد شيوخ عشائر البصرة".

بغداد اليوم-بغداد

أكدت قيادة عمليات بغداد، الأحد، استمرار العمل بالاستثناءات الممنوحة من قرار حظر التجوال.

وذكرت القيادة، في بيان، أنها "مستمرة بالعمل وفق الاستثناءات التي حددتها لجنة الامر (55) والاستثن

بغداد اليوم – صلاح الدين

أحبطت قوة من اللواء 41 بالحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، الأحد (29 آذار 2020)، عملية تسلل لعناصر داعش على قاطع المسؤولية جنوب سامراء في محافظة صلاح الدين.

وقال إعلام الحشد الشعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن، &q

بغداد اليوم-بغداد

حذر عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية كريم المحمداوي، السبت، 28-3-2020من مخطط لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لاستهداف الحشد الشعبي والفصائل المسلحة وقيادتها.

وقال المحمداوي، لـ(بغداد اليوم)، ان "الادارة الأمريكية،

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