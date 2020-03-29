عضو بخلية الأزمة يحمل التجارة مسؤولية تداعيات حظر التجوال على الفقراء.. ديالى بدون تموينية منذ شهرين

2020/03/29 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

حمل عضو خلية الازمة البرلمانية، النائب عبد الخالق العزاوي، اليوم الأحد، وزارة التجارة مسؤولية أي أزمة تلوح في الأفق وتؤثر على المواطنين وخاصة الفقراء منهم، في ظل حظر التجوال المفروض خوفاً من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال عبد الخالق العزاوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق يمر بفترة حرجة وصعبة للغاية مع استمرار حظر التجوال المفروض بسبب تداعيات فيروس كورونا، مما يستدعي موقفا استثنائيا من قبل وزارة التجارة في توزيع حصتين من مفردات البطاقة التموينية على الاقل، لمواجهة ازمة الفقراء، وتوفير خزين يساعدهم بتفادي تداعيات استمرار الحظر".

وأضاف العزاوي، أن "محافظة ديالى بدون حصة تموينية منذ شهرين على الرغم من استلام مبالغ الحصص من قبل الوكلاء"، مؤكداً أن "الوزارة تتحمل وزر اي ازمة انسانية تلوح بالافق، خاصة وان المناشدات تصلنا من كل مكان حيال تاخر توزيع الحصص التموينية".

وشدد عضو خلية الأزمة على "ضرورة مكاشفة وزارة التجارة للراي العام حول مالديها من خزين المواد الغذائية واسباب تاخر توزيع الحصص التموينية"، لافتا الى انه "سيلتقي وزير التجارة قريبا لبحث هذه المواضيع وبيان الحقائق للراي العام".

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الصة، الاحد (29 آذار 2020)، انخفاض نسبة الوفيات بفيروس كورونا في العراق.

وقال الوازرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "سجلت انخفاضا بنسبة الوفيات بفيروس كورونا في العراق إلى 7.6 بالمئة من عدد الحالات المؤكد

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت خلية المتابعة التابعة لرئاسة الوزراء، الاحد (29 آذار 2020)، بشرى سارة للعراقيين العالقين في لبنان.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "هناك رحلتان جويتان لإعادة العراقيين العالقين في لبنان يوم غد الاثنين&

بغداد اليوم-الديوانية

النقص الحاد للأقنعة الوقائية، والحلول غير قابلة للتنفيذ لصناعة هذه الأقنعة، دفع مواطنا من محافظة الديوانية، إلى ابتكار قناع، لوقاية الوجه والعينين، من الرذاذ، الذي قد يتخذه فيروس كورونا منفذا للولوج إلى جسم الإنسان.

يقول،

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