وزارة الصحة تعلن تسجيل انخفاض ملحوظ بنسبة الوفيات جراء فيروس كورونا في العراق

2020/03/29 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الصة، الاحد (29 آذار 2020)، انخفاض نسبة الوفيات بفيروس كورونا في العراق.

وقال الوازرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "سجلت انخفاضا بنسبة الوفيات بفيروس كورونا في العراق إلى 7.6 بالمئة من عدد الحالات المؤكدة".

وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 41 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق خلال 24 ساعة الماضية.

وتوزعت الاصابات، وفقا لبيان الصحة، على النحو الآتي: "(بغداد الرصافة: 7)، (بغداد مدينة الطب: 1)، (البصرة: 8)، (النجف: 5)، (السليمانية: 1)، (كربلاء: 11)، (اربيل : 8)".

وبذلك يكون مجموع الإصابات،547 حالة في عموم البلاد، فيما بلغت حالات الشفاء التام: 143 والوفيات 42.

بغداد اليوم _ بغداد

حمل عضو خلية الازمة البرلمانية، النائب عبد الخالق العزاوي، اليوم الأحد، وزارة التجارة مسؤولية أي أزمة تلوح في الأفق وتؤثر على المواطنين وخاصة الفقراء منهم، في ظل حظر التجوال المفروض خوفاً من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت خلية المتابعة التابعة لرئاسة الوزراء، الاحد (29 آذار 2020)، بشرى سارة للعراقيين العالقين في لبنان.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "هناك رحلتان جويتان لإعادة العراقيين العالقين في لبنان يوم غد الاثنين&

بغداد اليوم-الديوانية

النقص الحاد للأقنعة الوقائية، والحلول غير قابلة للتنفيذ لصناعة هذه الأقنعة، دفع مواطنا من محافظة الديوانية، إلى ابتكار قناع، لوقاية الوجه والعينين، من الرذاذ، الذي قد يتخذه فيروس كورونا منفذا للولوج إلى جسم الإنسان.

يقول،

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