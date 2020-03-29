رتل عسكري امريكي يعبر الحدود العراقية إلى سوريا

2020/03/29 | 18:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت "تنسيقيات المسلحين" وصول قافلة من المعدات اللوجستية والعسكرية الاميركية لمدينة القامشلي شمال شرقي سوريا قادمة من منطقة كردستان العراق....

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