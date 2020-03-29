فرق تابعة للحشد الشعبي في المثنى تباشر بتعفير منطقة ظهر فيها فيروس كورونا

2020/03/29 | 18:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلن مكتب الحشد الشعبي في المثنى اليوم الأحد، عن إرسال ٤ فرق للقيام بأعمال التعقيم في منطقة “آل بوموسى” في قضاء الهلال والتي ظهرت فيها حالات إصابة بفيروس كورونا.

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