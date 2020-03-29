الخارجية تعلن مغادرة الطائرة العراقية موسكو وعلى متنها 141 مواطنا

2020/03/29 | 18:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخارجية مغادر الطائرة العراقية العاصمة الروسية موسكو وعلى متنها 141 مواطنا عراقيا.

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