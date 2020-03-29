مصرف الرشيد يوعز لفروعه بصرف مستحقات الفلاحين

2020/03/29 | 18:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلن مصرف الرشيد، اليوم الأحد، انه سيباشر اعتباراً من يوم غد الاثنين، بصرف مستحقات الفلاحين لمحصول الشلب لمحافظتي الديوانية والنجف الاشرف.وذكر المصرف في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان “المصرف لديه السيولة المالية الكافية لتغطية مختلف الفعاليات المصرفية وبدون انقطاع بعد ان تم تخصيص مبالغ مالية كبيرة لتغذية فروعه”.من جانبه، […]

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