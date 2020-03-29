بسبب كورونا… فتح باب استيراد الطحين أمام جميع التجار

2020/03/29 | 19:01 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الحكومة السورية، السماح لجميع التجار باستيراد مادة الطحين، وذلك في إطار إجراءات الاحتراز من انتشار فيروس “كوفيد١٩” المعروف بفيروس كورونا.وأصبحت مادة دقيق #القمح مسموحة بالاستيراد، لجميع المستوردين، من

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