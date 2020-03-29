2020/03/29 | 19:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاحد، انخفاض نسب وفيات وباء كورونا، مشيرة الى امكانية تجاوز الازمة خلال اقل من شهر بشرط الالتزام التام.وقال وزير الصحة جعفر علاوي، في تصريحات تابعتها “يس عراق”، ان “نسبة الوفيات بفيروس كورونا في العراق انخفضت إلى 7.6% من عدد الحالات المؤكدة”، مشيراً الى ان “الوضع في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة يطمئن العراقيين: نسب وفيات كورونا انخفضت وهذه مخاوفنا الوحيدة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة يطمئن العراقيين: نسب وفيات كورونا انخفضت وهذه مخاوفنا الوحيدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).