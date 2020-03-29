عضو في الأمن النيابية : أمريكا تخطط لشن هجمات على الحشد وقادة الفصائل

2020/03/29 | 19:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين}أشار عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كريم المحمداوي، اليوم الأحد، إلى أن القوات الأميركية تخطط إلى شن هجمات لاستهداف الحشد الشعبي وقادة فصائل المقاومة،حيث قال، أن أمريكا تخطط لشن هجمات على الحشد الشعبي وقادة الفصائل وان عملية سحب بعض جنودها من المقرات تأتي ضمن مخطط مرسوم.

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