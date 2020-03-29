صحيفة أمريكية تشبه تجاهل ترامب لتحذيرات كورونا بتجاهل بوش لهجمات أيلول

2020/03/29 | 19:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية_اين} كتب الباحث السياسي الأميركي ميكا زينكو مقالة في مجلة "فورين بوليسي" الأميركية تناول فيها تجاهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته تحذيرات الاستخبارات الأميركية المبكرة بشأن مخاطر فيروس كورونا بتجاهل إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش والإدارات التي سبقته لتحذيرات وكالات الاستخبارات بشأن احتمال وقوع هجمات بالطائرات وذلك قبل هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.وقال الكاتب إنه في أيلول / سبتمبر الماضي، قابل نائب الرئيس للمخاطر لشركة "فورتشن 100" في العاصمة واشنطن، وهو الذي كان سابقاً محلل استخبارات لمدة طويلة فطرح عليه سؤالاً: "ما هو أكثر ما يقلقك؟" فأجاب هذا المسؤول التنفيذي قائلاً: "فيروس شديد العدوى يبدأ في مكان ما في الصين وينتشر بسرعة".وأوضح نائب الرئيس هذا، الذي تمتلك شركته مكاتب في جميع أنحاء شرق آسيا، الخطوات الوقائية التي اتخذتها الشركة لمواجهة هذا التهديد المحتمل.وأضاف الباحث أنه منذ أن اجتاح فيروس كورونا الجديد العالم، كنت أفكر في كثير من الأحيان في حساب المخاطر الواضحة لهذا الشخص.إذ يفتقر معظم القادة إلى القيام بمسح روتيني للمخاطر، ولا يزال عدد أقل منهم يطورون خطط الطوارئ المطلوبة.والأكثر ندرة بينهم هو القائد الذي لديه البصيرة لتحديد التهديد الأعلى بشكل صحيح كفاية بحيث يقدم على تطوير وتنفيذ الخطط لمواجهة هذه التهديدات..

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