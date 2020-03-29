2020/03/29 | 19:07 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🟠الصحاف: العدد الكلي للإصابات بفيروس كورونا لأبناء الجالية العراقية في عموم العالم 55 حالة موزعة كالآتي: – بلجيكا 11 – الأردن 12 – إيطاليا 6 – الولايات المتحدة الأمريكية 5 […]

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