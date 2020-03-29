🟠مصدر مخول في البنك المركزي العراقي يصدر تصريحاً بشأن طبع العملة العراقية

2020/03/29 | 19:07 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح مصدر مخول في البنك المركزي العراقي بشأن ما يتداوله البعض من تصريحات لبعض المسؤولين عن امكانية طبع (عُملة) عراقية لتلافي المشاكل الاقتصادية ونحو ذلك..بما يلي: 1- إن طبع […]

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