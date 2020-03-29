وزير الصحة يحدد موعداً محتملاً لتجاوز ازمة كورونا في البلد

2020/03/29 | 19:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد حدد وزير الصحة، جعفر علاوي، اليوم الأحد، موعداً محتملاً لتجاوز ازمة فيروس كورونا المستجد، فيما أكد أن عدم التزام المواطنين بحظر التجوال الوقائي سيؤدي لانهيار تام.وقال جعفر علاوي، في تصريحات نقلتها وكالة الانباء العراقية الرسمية، إن “الوضع في العراق يعد تحت السيطرة، والأرقام قريبة من الواقع وتخضع لمراقبة صارمة من قبل […]

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