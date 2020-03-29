بالفيديو،،المتظاهرون يطلقون حملة “الثورة ماتموت”:سنعود بعد كورونا

2020/03/29 | 19:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي وحسابات الناشطين في التظاهرات حملة توعدوا فيها العودة بكثافة الى ساحات الاعتصام في المحافظات، بعد انتهاء خطر انتشار وباء كورونا ورفع حظر التجوال الاجباري.

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