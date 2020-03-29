ارتفاع عدد المتوفين بسبب إصابتهم بكورونا إلى 1228 في بريطانيا

2020/03/29 | 19:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أظهرت الإحصاءات المعلنة في بريطانيا، الأحد، ارتفاع عدد المتوفين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا إلى 1228 بزيادة 209 حالات.وفي وقت سابق الأحد، أقرّت الحكومة البريطانية أن العزل التام الهادف للحد من تفشي كورونا قد يتواصل لفترة “لا بأس بها”، بينما حذّر خبير بارز من أنه قد يستمر حتى حزيران/يونيو.كما قال الوزير، مايكل […]

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