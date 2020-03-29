2020/03/29 | 19:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي يتماثل للشفاء من فايروس كورونا وسيعاود عمله قريبا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/29 | 19:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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