الزراعة تحذر من موجة سيول مقبلة وتدعو الموارد المائية لمواجهتها

2020/03/29 | 19:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، من موجة سيول مقبلة ستجتاح عدداً من مناطق البلاد، فيما دعت وزارة الموارد المائية إلى وضع خطة لنقل مياه السيول عبر ممرات آمنة للأنهر والبحيرات.

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