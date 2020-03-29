قادة أمنيون: تسليم مواقع التحالف للعراق خطوة لتحقيق السيادة

2020/03/29 | 19:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد ممثل مكتب رئيس الوزراء اللواء الركن محمد فاضل انتفاء الحاجة للتحالف الدولي في قاطع(نينوى – صلاح الدين – الأنبار) بعد دحر عصابات داعش الإرهابية.

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