🟠رئيسة مجلس النواب الأمريكي:تأخر ترامب باتخاذ القرارات تسبب في إزهاق أرواح الأمريكيين جراء فيروس كورونا.

2020/03/29 | 19:28 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، انتقادات حادة للرئيس دونالد ترامب، مؤكدة أن إنكاره المستمر للحقائق وتأخره في اتخاذ القرارات تسبب في إزهاق أرواح الأمريكيين جراء فيروس كورونا.وفي […]

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