بينها عربية.. 22 دولة لم يدخلها فيروس كورونا الجديد

2020/03/29 | 19:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، نفذت العديد من الدول تدابير لمنع استمرار حالات الإصابة بكوفيد-19، قبل إصابة أي شخص داخل حدودها بالمرض، باعتبار ذلك من الدروس المستفادة من الأوبئة المستقبلية.وحاليا، لم يعد هناك سوى 22 دولة في العالم لم تسجل فيها بعد أي إصابة بالفيروس القاتل، الذي أودى […]

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