القلق الوجودي  في الرسائل الاتصالية بشأن فايروس كورونا

2020/03/29 | 19:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزار عبد الغفار السامرائي رافق اجتياح وباء كورونا لدول العالم واحدة بعد الأخرى، طوفان من الرسائل الاتصالية التي تبث عبر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف النقال، بشكل “ربما” لم نشهد له مثيلا تجاه موضوع معين اجتمعت عليه شعوب العالم سابقا.و تتنوع الرسائل الاتصالية ما بين محذرة، ومعبرة عن الخوف، والدعوات للالتزام […]

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