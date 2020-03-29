السفارة الامريكية تحذر رعاياها المتواجدين في العراق والمسافرين إليه

2020/03/29 | 19:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأصدرت السفارة الامريكية في العراق، اليوم الاحد، توضيحا لمواطنيها المتواجدين في العراق بسبب تفشي فيروس كورونا وتعليق الرحلات الجوية، مؤكدة امكانية تمديد التعليق إلى ما بعد 11 نيسان المقبل.وقالت السفار في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "العراق يؤكد تسجيل إصاباب بفايروس كورونا داخل حدوده، وقد مددت الحكومة العراقية قرار تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى العراق حتى 11 نيسان المقبل.هذا ويجب أن يستعد المسافرون لإمكانية استمرار تمديد هذا القرار تماشياً مع التغيير السريع للوضع".وأضافت "مددت السلطات العراقية حظر التجوال على مدار اليوم إلى 11 نيسان.ولا يشمل حظر التجول هذا: الصيدليات والمتاجر الطبية ومحال البقالة والمخابز ومحطات الوقود.بالإضافة إلى ذلك فإنه يستثني العاملين في المجال الطبي والأمني والإعلامي ومزودي خدمة الإنترنت، كما حظرت التنقل بين جميع المحافظات العراقية".وتابعت السفارة بان "الحكومة العراقية منعت اعتباراً من 13 آذار دخول مواطني الصين وايران وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا وسنغافورة والكويت والبحرين وتركيا وفرنسا وإسبانيا وقطر وألمانيا ونيجيريا.وينطبق الحظر أيضاً على المسافرين القادمين من هذه الدول بغض النظر عن الجنسية أو الإقامة.وبُستثنى من هذا الحضر الدبلوماسيون والوفود الرسمية والمواطنون العراقيون".وأشارت الى ان "الحكومة العراقية أغلقت ابتداء من تاريخ 25 شباط المعابر الحدودية التالية: بشماخ وحاج عمران وبرويزخان والمنذرية والسمر وصفوان.اما معابر الشلامجة والشيب وزرباطية فانها مفتوحة فقط للمواطنين العراقيين".وبينت أنه "سيتم عزل المواطنين العراقيين الذين كانوا خلال الـ14 يوماً الماضية في الصين وإيران وتايلند وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا وسنغافورة والكويت والبحرين وتركيا وفرنسا وإسبانيا وقطر وألمانيا ونيجيريا".وأردفت السفارة "اما بخصوص اقليم كردستان تم تعليق الرحلات الجوية في مطاري أربيل الدولي ومطار السليمانية الدولي حتى 11 نيسان".وأوضحت "مددت السلطات حظرا للتجول يقيد الحركة بشكل كبير في جميع أنحاء إقليم كردستان حتى منتصف ليل 11 نيسان.مع بعض الاستثناءات المحدودة، بإمكان الأسواق والمخابز والصيدليات البقاء مفتوحة".وأكدت انه "تماشيا مع التغير السريع للوضع، ينبغي على جميع المسافرين الذين يدخلون إقليم كردستان، بغض النظر عن محطات سفرهم السابق، أن يدركوا أنهم قد يخضعون للفحص والقيود عند الوصول بناء على توجيه دائرة الصحة في الاقليم بما في ذلك اخضاعهم للحجر الصحي في مؤسسة وفق الزام من دائرة الصحة في الاقليم".

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