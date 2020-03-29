الزرفي: من أولوياتنا تسخير الجهد الأكبر لمواجهة كورونا وإعادة تشكيل خلية الازمة

2020/03/29 | 19:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، مساء اليوم الاحد، عن 7 أولويات في برنامجه الحكومي ‏لمكافحة فيروس كورونا في العراق‎.‎وغرّد الزرفي على حسابه في موقع "تويتر"، وتابعته "كلكامش برس"، قائلا "احد أولويات برنامجنا الحكومي هو إيلاء الجُهد الأكبر لمواجهة ‏تفشي الوباء بسبب فيروس كورونا من اجل حماية أرواح المواطنين".‏وسيتضمن برنامجه الإجراءات التالية‏ "إعادة تشكيل خلية الازمة المُختصة بمواجهةِ فيروس كرونا لتكون ‏برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء ذي الصلة، ومختصين في مجال علوم الفيروسات ‏والاوبئة".‌‎ ‎والاجراء الثالث يتضمن "تخصيص موازنة مناسبة لتوفير مستلزمات مواجهة الفيروس".‌‎ ‎‏وبين الزرفي في الاجراء الرابع "تسخير كافة الإمكانيات الوطنية في القطاع الحكومي والخاص ودعم ‏المنظمات الدولية لمواجهة احتمالات تفشي الفيروس على نطاق واسع".‌‎‏كما اعلن الزرفي اتخاذ "اجراءات صارمة وطلب العون والمُساعدة من المُجتمعِ الدولي لرفد العراق ‏بالخبرات والمواد الصحية المطلوبة لمواجهة هذا الوباء "‌‎ ‎‏واكد على "فتح المجال أمام المُبادرات المجتمعية لدعم جهود مكافحة الوباء وتأمين المساعدات التي تقلل من ‏اضرار المرض في النواحي".وختم الزرفي بالإجراء السابع وهو التعهد "بتوفير المواد الغذائية الأساسية في الأسواق وتوزيعها ضمن الحصة ‏التموينية لمساعدة ذوي الدخل المحدود".‏

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