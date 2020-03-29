2020/03/29 | 19:52 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرع النقابة بكربلاء يوزع 100 سلة غذائية لعوائل الصحفيين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرع النقابة بكربلاء يوزع 100 سلة غذائية لعوائل الصحفيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).