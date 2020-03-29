"كورونا" يواصل بحصد ارواح الكورد الفيليين

2020/03/29 | 19:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ واصلت محافظتا ايلام الفيلية وكرمانشاه، تسجيل ارتفاع بحصيلة وفيات واصابات فيروس كورونا.وقال دكتور محمد كريميان رئيس جامعة العلوم الطبية في ايلام، "وصل مجموع الاصابات في المحافظة الى 274، توفي منهم 24 شخصاً".من جانبه قال دكتور ابراهيم شكيبا المتحدث باسم خلية الازمة الخاصة بفيروس كورونا في جامعة العلوم الطبية في كرمانشاه، "ان من مجموع 1147 حالة اشتباه اصابة بالفيروس تم تشخيص 213 إصابة، توفي منهم 27 شخصا.واضاف "كما يوجد ايضا 135 حالة تحت الرقابة الصحية".

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