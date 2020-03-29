2020/03/29 | 19:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ديالى

دعا قائممقام قضاء بعقوبة في محافظة ديالى عبدالله الحيالي، الاحد (29 آذار 2020)، الى تدخل رسمي فوري لمنع وقوع كارثة بحق الكوادر التدريسية في القضاء.

وقال الحيالي في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان"المئات من المدرسين تدفقوا على المصارف الحكومية في بعقوبة لاستلام رواتبهم، ما خلق ازدحاما شديدا ينذر بكارثة في حال استمرارها، خصوصا وان التجمعات امكنة حاضنة لفيروس كورونا".

وطالب الحيالي، وزارتي المالية والتربية لوضع حلول تسهم في منع هكذا تجمعات تؤدي الى اصابة المئات من المدرسين بكورونا في حال كان بينهم احد المصابين".

بغداد اليوم- بغداد

سجلت السلطات التركية والايطالية، اليوم الاحد، ارقاماً عالية للاصابات بفيروس كورونا.





فقد اعلن وزير الصحة التركي ارتفاع عدد "الوفيات بكورونا إلى 131 شخصا والإصابات إلى 9 آلاف و 217 شخصا".

اما في ايطاليا، فقد بلغت

بغداد اليوم-بغداد

طرح رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، الأحد، خطة من 7 نقاط لتجاوز أزمة فيروس كورونا في البلاد.

وقال الزرفي، عبر تغريدة على منصة تويتر، ان "احدى أولويات برنامجنا الحكومي هو إيلاء الجُهد الأكبر لمواجهة تفشي الوباء بسبب فاي

بغداد اليوم _ بغداد

حمل عضو خلية الازمة البرلمانية، النائب عبد الخالق العزاوي، اليوم الأحد، وزارة التجارة مسؤولية أي أزمة تلوح في الأفق وتؤثر على المواطنين وخاصة الفقراء منهم، في ظل حظر التجوال المفروض خوفاً من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصور.. مسؤول بديالى يدعو لتدخل رسمي لمنع وقوع كارثة بحق الكوادر التدريسية في بعقوبة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصور.. مسؤول بديالى يدعو لتدخل رسمي لمنع وقوع كارثة بحق الكوادر التدريسية في بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).