العمليات المشتركة تصدر بياناً بشأن انسحاب التحالف من معسكر K1

2020/03/29 | 19:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت قيادة العمليات المشتركة في العراق، الاحد، بيانا بشأن انسحاب قوات ما يسمى "التحالف الدولي" من قاعدة عسكرية في كركوك، مشيرة الى ان الانسحاب جرى ب...

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