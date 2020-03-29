ماجد الشمري - رداء الوضع البشري وفضيحة الفايروس!

2020/03/29 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ماجد_الشمري الفايروس الملكي المتوج بالرعب الهستيري والاجتياح العالمي.هذا البعبع العولمي الجديد الخفي الجواب الذي لايستقر ويتحرك بسرعة عبر الدول دون جواز او هوية،الذي هز الارض وسكانها ودحرجها بخفة وهستر ناسها بخبال كوني.هذا الكيان الميكرسكوبي غير المرئي الذي انزل خليفة الارض المزعوم و المنصب سماويا،وسفله الى حضيض الكائنات المسترقة والاسيرة ،وجعله يصرخ هلعا ويطلب العون من شياطينه واطيافه ومخلوقاته السماوية-ال......

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