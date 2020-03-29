أم الزين بنشيخة المسكيني - الفن في زمن الكورونا

2020/03/29 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أم_الزين_بنشيخة_المسكيني الفنّ في زمن الكوروناتأمّلات في سينما نهاية العالمحول نهاية العالم يتخاصم الكاهن مع العالم، ومهندسو الحروب مع الحقوقيين والفلاسفة مع السياسيين وأصحاب المال والمتحكّمين بخرائط العالم وجغرافيا المستقبل.هؤلاء جميعا يشتغلون على نهاية العالم كل على طريقته : بعضهم يرى فيها خلاصا إلهيا ممّ يحدث، وآخرون ينضّدون لأشكال مختلفة من الحروب نووية أو غذائية أو فيروسية أو إعلامية من أجل نموّ رأس......

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