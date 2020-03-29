🟠وزير الصحة يحدد موعداً محتملاً لتجاوز ازمة فيروس كورونا في العراق

2020/03/29 | 19:58 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد وزير الصحة، جعفر علاوي، اليوم الأحد، موعداً محتملاً لتجاوز ازمة فيروس كورونا المستجد، فيما أكد أن عدم التزام المواطنين بحظر التجوال الوقائي سيؤدي لانهيار تام.وقال جعفر علاوي، في […]

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