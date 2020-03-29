2020/03/29 | 20:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الاحد، مقطعاً مصوراً لأحد ناقلي المحاصيل الزراعية الى علوة الرشيد في بغداد، وهو يشكو ما قال انه “ابتزاز وخاوات” ضد الناقلين والمزارعين اثناء إدخالهم للمحاصيل الزراعية عبر نقاط التفتيش، اثناء حظر التجوال الاجباري للحد من انتشار وباء كورونا في العراق.ووجه بعض الناشطين دعوة الى قيادة عمليات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((فيديو متداول)..”خاوات” وابتزاز الفلاحين والناقلين يهدد بأرتفاع اسعار الخضروات خلال الحظر) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((فيديو متداول)..”خاوات” وابتزاز الفلاحين والناقلين يهدد بأرتفاع اسعار الخضروات خلال الحظر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).