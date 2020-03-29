بالصور وأرقام الهواتف..تعرف على حملة “ألو دكتور” لإستشارة الاطباء مجاناً خلال الحظر

2020/03/29 | 20:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أطلق مجموعة من الاطباء والصيادلة العراقيين، اليوم الاحد، حملة مجانية لدعم المرضى والحالات الانسانية العاجلة اثناء حظر التجوال الاجباري الذي تطبقه البلاد للحد من انتشار وباء كورونا.ونشر النشطاء في القطاع الصحي عشرات ارقام الهواتف التابعة لأطباء من مختلف التخصصات لغرض الاستشارات المرضية المجانية.

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