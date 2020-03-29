قوات التحالف الدولي تسلم قاعدة كي ون في كركوك الى القوات العراقية

2020/03/29 | 20:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلمت قوات التحالف الدولي، قاعدة كي ون في محافظة كركوك الى القوات العراقية.وقال مصدر ان قوات التحالف الدولي سلمت قاعدة كي وان في كركوك الى القوات العراقية، مضيفا ان مراسم التسليم جرت بحضور قيادات عسكرية عراقية ومن التحالف الدولي.… Readmore

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