النصر : هناك شبه إجماع على تمرير التشكيلة الحكومية للزرفي

2020/03/29 | 20:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف ائتلاف النصر عن وجود شبه اجماع سياسي على تمرير التشكيلة الحكومية لرئيس مجلس الوزراء المكلف عدنان الزرفي.وقال النائب عن الائتلاف فالح الزيادي في تصريح ان رئيس مجلس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، بدأ بحوارات تشكيل الحكومة المقبلة بوتيرة متصاعدة … Readmore

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