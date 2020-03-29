فتوى سورية بجواز تعجيل الزكاة والصدقة للقطاع الصحي

2020/03/29 | 20:01 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الأوقاف في الحكومة السورية، فتوى تحت مسمى “أحكام الزكاة خلال أزمة كورونا”، ودعت إلى إخراج الصدقات لدعم القطاع الصحي.ونصت الفتوى، على جواز تعجيل إخراج #الزكاة قبل تمام

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