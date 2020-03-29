خلية الازمة البرلمانية تبحث تأمين الوضع الغذائي للمواطنين

2020/03/29 | 20:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..استضافت خلية الازمة النيابية في اجتماعها الرابع الذي عقدته،اليوم الاحد، برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، وزير التجارة محمد العاني، ومحافظ البصرة اسعد العيداني ، وقائد القوة الجوية شهاب جاهد خان، اضافة الى عدد من المسؤولين العاملين في الجهات الثلاث .واتفق الكعبي وخلية الازمة بعد مناقشة مستفيضة مع وزير […]

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