كربلاء تحمل الخلية المركزية مسؤولية عدم تأشير سوريا في تقارير الاصابة بكورونا

2020/03/29 | 20:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..حمل محافظ كربلاء ، اليوم الاحد ، خلية الازمة المركزية في بغداد لمكافحة فايروس كورونا بأنها لم تشخص وتشير في تقاريرها الدولية الوبائية باعتبار سوريا من الدول المصابة بفايروس كورونا ، بعدما سجلت كربلاء 11 اصابة جديدة مؤكدة من العائدين من سوريا .وقال نصيف الخطابي […]

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