2020/03/29 | 20:04 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.إبراهيم أبراش يبدو أن الكورونا تجاوز كونه فيروساً أو وباءً ينحصر الاهتمام به وبتداعياته على مجال الصحة والعلوم الطبية كما هو الشأن مع كل الأوبئة التي مرت على البشرية، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من عالم ما بعد الحداثة إلى عالم ما بعد الكورونا) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من عالم ما بعد الحداثة إلى عالم ما بعد الكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).