خلية الازمة: ١٠ جثث من متوفي كورونا بالطب العدلي لم تدفن

2020/03/29 | 20:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشفت خلية الازمة، الاحد، عن وجود ١٠ جثث لمتوفين بسبب فيروس كورونا في الطب العدلي لم تدفن حتى الان رغم مرور اسبوعين على بعضها.

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