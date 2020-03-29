كورونا يقتل أكثر من 700 شخص في إيطاليا اليوم

2020/03/29 | 20:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين}أعلنت الصحة الايطالية عن حصيلة اليوم الأحد، من إصابات ووفيات الفيروس القاتل كورونا، حيث ذكرت الإحصائيات ان كورونا افتك بأكثر من 700 شخص لهذا اليوم لغاية اللحظة،حيث جاءت في احصائية الصحة الإيطالية، 5217 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 97689،وعدد الوفيات لهذا اليوم كانت 756 حالة وفاة ليكون إجمالي الوفيات الكلية 10779، بينما كان عدد حالات الشفاء الكلي هو 13030 حالة.

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